Приветствуем в Интернет-банкинге!Интернет-банкинг позволяет дистанционно совершать платежи, переводы, управлять своими финансами. Подключение и использование Интернет-банкинга ОАО «Белинвестбанк» бесплатно.
Онлайн-сервисы
- - денежные переводы
- - оплата кредита в ОАО «Белинвестбанк»
- - пополнение депозита в ОАО «Белинвестбанк»
- - бесплатная установка и использование;
- - виртуальные карты в разных валютах Cashelkoff и Visa VR;
- - онлайн-заявки на кредиты и карты;
- - оплата кредитов;
- - онлайн-депозиты;
- - страхование;
- - выгодный курс обмена валют между своими картами;
- - полная свобода управления своими картами;
- - установка индивидуальных лимитов по карточкам;
- - удобная корзина платежей;
- - автоматическая оплата избранных платежей;
- - автоматические уведомления о выставленных счетах на оплату;
- - привязка карты другого банка;
- - онлайн СМС оповещение;
- - индивидуальная настройка рабочего стола (виджеты, обои, приветствие, установка личных фотографий из галереи на аватар пользователя);
- - скидка 20% на карту.
Обновления
27.02.2020
Обновления
21.02.2020
Обновления
24.01.2020