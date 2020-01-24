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Приветствуем в Интернет-банкинге!

Интернет-банкинг позволяет дистанционно совершать платежи, переводы, управлять своими финансами. Подключение и использование Интернет-банкинга ОАО «Белинвестбанк» бесплатно.
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Онлайн-сервисы
  • - денежные переводы
  • - оплата кредита в ОАО «Белинвестбанк»
  • - пополнение депозита в ОАО «Белинвестбанк»
Возможности и преимущества Интернет-банкинга ОАО «Белинвестбанк»:
  • - бесплатная установка и использование;
  • - виртуальные карты в разных валютах Cashelkoff и Visa VR;
  • - онлайн-заявки на кредиты и карты;
  • - оплата кредитов;
  • - онлайн-депозиты;
  • - страхование;
  • - выгодный курс обмена валют между своими картами;
  • - полная свобода управления своими картами;
  • - установка индивидуальных лимитов по карточкам;
  • - удобная корзина платежей;
  • - автоматическая оплата избранных платежей;
  • - автоматические уведомления о выставленных счетах на оплату;
  • - привязка карты другого банка;
  • - онлайн СМС оповещение;
  • - индивидуальная настройка рабочего стола (виджеты, обои, приветствие, установка личных фотографий из галереи на аватар пользователя);
  • - скидка 20% на карту.
Обновления
27.02.2020
Услуга оформления онлайн-кредита вновь доступна.
Обновления
21.02.2020
НОВОСТЬ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ! Регистрация в Интернет-банкинге стала проще и осуществляется всего в 1 шаг!
Обновления
24.01.2020
В связи с проведением технологических работ временно недоступно оформление онлайн-кредита. Приносим извинения за временные неудобства.

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